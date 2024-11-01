edición general
El gobierno local del PP fulmina todo rastro de la memoria histórica en la web del Ayuntamiento de Sevilla

Desde el gobierno local se apunta a que la medida se enmarca en una “renovación lógica de la web” que afecta a este asunto “como a cualquier otra temática”. Esto se traduce en que todo lo relacionado con esta cuestión ha perdido el sitio que tenía, lo que a su vez ha conllevado el borrado de todos los estudios históricos, los cuadernos didácticos creados para escolares y los informes de exhumación en la fosa común de Pico Reja. De hecho, ha desaparecido hasta el mapa de enterramientos colectivos franquistas del cementerio de San Fernando.

