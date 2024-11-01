El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan celebrar un acto de homenaje por las víctimas de Adamuz el 31 de enero en Huelva

El homenaje de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) se celebrará el sábado, 31 de enero, en Huelva. Así lo han acordado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras una conversación telefónica. En la misma también han intercambiado información sobre la asistencia de las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario, según trasladan fuentes del Ejecutivo.