El Gobierno se juega este miércoles la jornada de 37,5 horas

El Gobierno se juega este miércoles la jornada de 37,5 horas

PP, Vox y Junts suman 177 escaños para devolver la ley; Yolanda Díaz negocia con Puigdemont y avisa de que volverá a registrarla si cae.

#1 parapa
Este miércoles, veremos de verdad qué partidos están del lado del trabajador y que partidos se buscan excusas para ponerse en contra del trabajador
14
ummon #3 ummon
#1 Pero eso ya se sabe hace décadas ( puede que siglos) , otra cosa es que la gente insista en "no enterarse"
4
#5 parapa
#3 Bueno, aquí va a ser más difícil que esas personas justifiquen a su partido de cabecera, sobre todo los que guardan las sartenes en el horno
0
#6 Joroñas
#1 El gobierno??? Nos la jugamos los trabajadores...
4
ipanies #8 ipanies
#1 Es fácil, la derecha está SIEMPRE en contra de los derechos laborales y a FAVOR de lo que diga la patronal de empresaurios.
Lo raro es que habiendo menos empresaurios que trabajadores, la derecha tenga tantos votontos.
1
Morrison #10 Morrison
#1 Pero muchos trabajadores votarán a los que legislarán en su contra porque son librepensadores y les han dicho que etavenezuelaquetevotetxapote.
2
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#1 te sorprendería la de trabajadores que piensan que esto les perjudicará pq patatas...
0
mariKarmo #19 mariKarmo *
Los hijos de la gran puta de la derecha nos van a joder a todos los trabajadores. Mientras ellos viven de puta madre con sueldos millonarios, no quieren que los trabajadores y trabajadoras que tan difícil tenemos ya de por si la vida, tengamos dos putas horas y media libres más a la semana.

Luego vas y les votas vale? para que te sigan jodiendo, que parece que te guste.
1
karaskos #18 karaskos
A la derechuza de Junts se le ve venir a la legua, y la cantidad de fachapobres catalanes que votan a estos indeseables :palm:
1
Ovlak #16 Ovlak *
#13 Pues claro que veo un problema (aunque ese 100% te lo has inventado). Pero también veo un problema en que la promotora de esta ley nos venda que una baza para que salga adelante es volver a registrarla con la misma "mayoría" parlamentaria, como si eso fuese a servir de algo. Cuando vas derecho a pegarte un cabezazo con un muro tu solución no puede ser amenazar con darte otro.
0
Ovlak #12 Ovlak
#9 Cerquísima, a unos 4 diputados. Pero oye, que igual amenazando con que vas a volver a registrar una proposición si te la tumban cambian su voto y te la aprueban.
0
Andreham #13 Andreham
#12 Entonces no ves ningún problema en que haya una "mayoría" de votos en el Congreso que no quieran reducir el horario laboral del 100% de los trabajadores españoles?

Supongo que serás de los que no trabaja, porque de lo contrario, tengo muy malas noticias.
0
Dr.Who #14 Dr.Who *
#12 yo creo que la presentista españa no esta preparada culturalmente para la jornada de 37,5 y yo como currela en alemania hace tiempo que los viernes hago 5 horas y chao... es un infierno nunca lo hagais... biba frijol!
0
Ovlak #17 Ovlak
#14 El problema es la configuración actual del congreso. Díselo a los responsables de que haya una mayoría de derechas, que no son sólo patrones.
0
#11 jaramero
Junts es de derechas y esto va a ser otra prueba más de ello.

Como no presiden la generalitat no pueden pedir pasta ni nada que beneficie a Catañuña. Sólo van a pedir cosas para ellos, libertad y carguitos.
0
karaskos #15 karaskos
#11 Lo de pedir más recursos para Catalunya por parte de Junts es fachada.

A esta gente le importa su contabilidad exclusivamente.
1
#20 jaramero
#15 claro, por eso lo de pedir cosas para Cataluña sólo cuando presiden la generalitat, si no se pueden llevar el 3percent que se jodan los catalanes.
0
Peka #21 Peka
#11 PNV es de derechas y vota a favor.
0
Ovlak #2 Ovlak
Yolanda Díaz negocia con Puigdemont y avisa de que volverá a registrarla si cae.
Uf, toda una amenaza señora. A lo mejor el congreso te regala una cubertería por el tercer registro de la misma ley.
1
Mixtape96 #4 Mixtape96 *
#2 disculpe usted, señor ofendididito al que le molestan los derechos de los trabajadores, y se siente amenazado por una proposición de ley.
2
Ovlak #7 Ovlak *
#4 ¿Lo cualo? Los derechos de los trabajadores se consiguen con leyes, no con proposiciones.
0
Mixtape96 #9 Mixtape96
#7 venga, cuando te acabes el café, acabas el razonamiento, que ya estás cerca.
0

