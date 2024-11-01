El gobierno de Israel orquestó una campaña política en las sombras para seguir en Eurovisión

La delegación israelí, liderada por el presidente de Israel, Isaac Herzog, presionó a países para que apoyaran la aprobación de nuevas medidas para el festival y la consecuente falta de votación sobre su expulsión de Eurovisión. Israel seguirá en Eurovisión 2026 tras las votaciones llevadas a cabo en la Asamblea General de que ocurrió ayer, 4 de diciembre, en la sede de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra, Suiza. Lo consigue tras un esfuerzo de lobbying [En castellano: Presión política o cabildeo] sin precedentes en la historia
Vale, ya cierro al salir, ejem...
Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos.
El principal argumento de UER-EBU ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora.
El gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno.
Pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio.
En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado.
Neologismo para sobornos y amenazas.