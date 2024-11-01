edición general
El gobierno de Israel orquestó una campaña política en las sombras para seguir en Eurovisión

La delegación israelí, liderada por el presidente de Israel, Isaac Herzog, presionó a países para que apoyaran la aprobación de nuevas medidas para el festival y la consecuente falta de votación sobre su expulsión de Eurovisión. Israel seguirá en Eurovisión 2026 tras las votaciones llevadas a cabo en la Asamblea General de que ocurrió ayer, 4 de diciembre, en la sede de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra, Suiza. Lo consigue tras un esfuerzo de lobbying [En castellano: Presión política o cabildeo] sin precedentes en la historia

Antipalancas21
La campaña fue repartir sobres a diestro y siniestro.
2
Milmariposas
#3 ¿A Ortega Cano y a Marilyn Manson?...

Vale, ya cierro al salir, ejem...
0
Narmer
Pues me alegro de que España no haya cedido al chantaje y presiones sionistas. Podría llegar a aceptar la participación de Israel con la nariz tapada si dejaran a Rusia participar, aplicando el mismo rasero para todos, pero es que es vomitivo cómo el mundo se pliega a los genocidas israelíes. Que les den. Au revoir, Eurovisión.
4
Awer
Jose Pablo López, presidente de RTVE: Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses.

Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos.

El principal argumento de UER-EBU ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora.

El gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno.

Pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio.

En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado.
3
ipanies
Y la derecha española, por supuesto, del lado de los genocidas.
1
ur_quan_master
"Campaña política"
Neologismo para sobornos y amenazas.
1

