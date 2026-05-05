El Gobierno introduce una 'cláusula Juana Rivas' en la Ley de la Infancia que protege a las mujeres en la custodia de los menores

El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma que supone un cambio de rumbo en la tendencia social imperante en divorcios y separaciones. Modificará la legislación para prohibir que la custodia compartida de los hijos se conceda si hay «indicios» de que puede perjudicar emocionalmente a niños y adolescentes. Se trata de un límite que, en la práctica, supone dar más protección a las mujeres en aquellos casos en los que no se alcanza un acuerdo entre los progenitores y sólo la reclama uno de ellos, generalmente los hombres. Hasta 2005 la custod