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El Gobierno introduce una 'cláusula Juana Rivas' en la Ley de la Infancia que protege a las mujeres en la custodia de los menores

El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma que supone un cambio de rumbo en la tendencia social imperante en divorcios y separaciones. Modificará la legislación para prohibir que la custodia compartida de los hijos se conceda si hay «indicios» de que puede perjudicar emocionalmente a niños y adolescentes. Se trata de un límite que, en la práctica, supone dar más protección a las mujeres en aquellos casos en los que no se alcanza un acuerdo entre los progenitores y sólo la reclama uno de ellos, generalmente los hombres. Hasta 2005 la custod

| etiquetas: gobierno , ley , de , la , infancia , sap
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 Al sitio equivocado envias la noticia.
Aquí son bienvenidas las leyes que discriminan por género :-D
9 K 52
DORO.C #7 DORO.C
#2 Soy un optimista irredento :-D
2 K 33
Postmeteo #5 Postmeteo
Indicios como por ejemplo que tu exmujer te acuse de ello ¿No?
3 K 34
DORO.C #3 DORO.C
Una secta puede lavarle el cerebro a un adulto, pero por lo que sea es imposible que unos padres le laven el cerebro a un niño :shit:
2 K 29
#6 mancebador *
#3 Estás equivocado, lo que se ha dicho no es eso. Lo que dice la modificación de la ley es que es imposible que la madre le lave el cerebro a un niño, el padre sigue pudiendo hacerlo.
6 K 48
DORO.C #8 DORO.C
#6 Muy cierto.
2 K 22
#4 sliana
se refieren a no darle la custodia a la loca de la madre o al padre que ha tenido la desgracia de liarse con tal personaje?
1 K 17
#9 srskiner
Esas custodias compartidas que los padres piden para no pagar alimentos...si es que te tienes que reír para no montar una revolución.
1 K 13
mishagen #10 mishagen
#9 tal cual.
0 K 9

menéame