Gobierno de España rebaja a 120 las plazas que ofrecerá el Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria

El Gobierno de España ha rebajado a 120 el número de plazas que ofrecerá a las personas refugiadas en el futuro Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria-Gasteiz, fruto de «la escucha» realizada a las peticiones de las distintas administraciones vascas competentes y con el fin de «adecuar las plazas necesarias a lo que ese diálogo demande». Cancela ha precisado que se trata de «un centro grande» con capacidad de acoger a un total de 350 personas, pero que partirá de 120 plazas, tras «consensuarlo» con los distintos ámbitos...