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Gobierno de España rebaja a 120 las plazas que ofrecerá el Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria

Gobierno de España rebaja a 120 las plazas que ofrecerá el Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria

El Gobierno de España ha rebajado a 120 el número de plazas que ofrecerá a las personas refugiadas en el futuro Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria-Gasteiz, fruto de «la escucha» realizada a las peticiones de las distintas administraciones vascas competentes y con el fin de «adecuar las plazas necesarias a lo que ese diálogo demande». Cancela ha precisado que se trata de «un centro grande» con capacidad de acoger a un total de 350 personas, pero que partirá de 120 plazas, tras «consensuarlo» con los distintos ámbitos...

| etiquetas: vitoria , vitoria-gasteiz , refugiados
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3 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Dejad que gestionen los centros los profesionales para que no haya hacinamiento y problemas de gestión. Aunque acepto la noticia como una llamada de atención.
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#2 z1018
Qué raro, que esto no lo ponen en Madrid, donde lo ponen todo.
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#3 Aas59
Y se tenía que hacer precisamente en Vitoria. No se podía hacer en Zamora, en Jaén, o en Soria??
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