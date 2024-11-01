edición general
3 meneos
2 clics
El Gobierno de Argentina dio de baja las convocatorias a proyectos de Ciencia e Investigación

El Gobierno de Argentina dio de baja las convocatorias a proyectos de Ciencia e Investigación

El Comité Directivo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, dio de baja definitivamente las líneas de financiación de Proyectos Científicos y Tecnológicos (conocidos como PICT) 2022, que ya había sido evaluada y otorgada, y 2023. La Argentina pasó así a ser el único país de América con financiación cero para la ciencia.

| etiquetas: ciencia , i+d , austeridad
3 0 0 K 23 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 23 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Quien quiere ciencia teniendo F-16?
0 K 20
#3 Daniel2000
#1 Hasta la fecha, Argentina no tenía aviones que pudiesen interceptar un avion comercial del tipo B737 o A320 (realmente sigue sin tener, hasta que no estén operativos los F16)

Si un Boeing 737 le da por cruzar toda Argentina sin plan de vuelo ni identificarse , el gobierno Argentino no puede hacer nada.

Es como si todos los ciudadanos de un país circulasen en coches utilitarios, normales , y la Guardia Civil de Tráfico fuese en ciclomotores de 49 c.c.

¿ Lo ves normal ?
0 K 6
#2 Daniel2000
Milei ...

Un tipo que ha bajado la inflación MENSUAL de Argentina del 25,5% al 2,3%.

Que ha normalizado el cambio de peso argentino a dolar.

Que ha bajado en una tercer parte el riesgo pais, de los 2500 puntos del anterior gobierno a los 650 puntos actuales.

Que ha bajado el % de argentinos indigentes y pobres (con los mismos criterios del anterior gobierno para establecer si eres pobre o no).
0 K 6

menéame