El Gobierno destina más de 500 millones para sistemas de comunicación militares y munición de vehículos de combate

El Gobierno destinará más de 500 millones para sistemas de comunicación militares orientados a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la OTAN, la Unión Europea (UE) y organizaciones internacionales en las que España participa, además de en territorio nacional; y munición de vehículos de combate para el Ejército de Tierra y la Armada con el objetivo de “cumplir los compromisos internacionales adquiridos”. De esta forma, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo con un valor estimado de 258,44 millones de euros para la...