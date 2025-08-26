El Gobierno destina más de 500 millones para sistemas de comunicación militares y munición de vehículos de combate

El Gobierno destinará más de 500 millones para sistemas de comunicación militares orientados a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la OTAN, la Unión Europea (UE) y organizaciones internacionales en las que España participa, además de en territorio nacional; y munición de vehículos de combate para el Ejército de Tierra y la Armada con el objetivo de “cumplir los compromisos internacionales adquiridos”. De esta forma, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo con un valor estimado de 258,44 millones de euros para la...
Por ponerlo en perspectiva es el presupuesto completo del Ministerio de Igualdad de todo un año también, pero eh, ese sí que molestaba mucho y eras un despilfarro, ahora es "calderilla" claro que sí campeón, a ver si os aclaráis algunos un poco que las dos cosas a la vez no pueden ser.
El presupuesto de defensa de España en 2025 es de 23.887 millones, 500 millones más representan más de un 2% más de gasto en armas, no, no es calderilla
de nada
Es lo que tiene pertenecer a la otan.
Que nos dejamos la mayoría de ingresos en pagar pensiones y en Ucrania mientras los jóvenes no tienen ni futuro económico ni de vivienda.
Eso es cabalgar contradicciones y no lo que hace Podemos.