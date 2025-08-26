edición general
El Gobierno destina más de 500 millones para sistemas de comunicación militares y munición de vehículos de combate

El Gobierno destinará más de 500 millones para sistemas de comunicación militares orientados a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la OTAN, la Unión Europea (UE) y organizaciones internacionales en las que España participa, además de en territorio nacional; y munición de vehículos de combate para el Ejército de Tierra y la Armada con el objetivo de “cumplir los compromisos internacionales adquiridos”. De esta forma, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo con un valor estimado de 258,44 millones de euros para la...

9 comentarios
Harkon #1 Harkon
Imposible, si a mi me habían jurado y perjurado los turbomeneantes que España no iba a aumentar más el gasto en defensa.
2 K 15
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 Tampoco exageres, 500 millones son calderilla cuando hablamos de armamento.
5 K 79
Harkon #5 Harkon *
#2 Esos 500 millones estaban mejor en prevención de incendios o para apagar los mismos.

Por ponerlo en perspectiva es el presupuesto completo del Ministerio de Igualdad de todo un año también, pero eh, ese sí que molestaba mucho y eras un despilfarro, ahora es "calderilla" claro que sí campeón, a ver si os aclaráis algunos un poco que las dos cosas a la vez no pueden ser.

El presupuesto de defensa de España en 2025 es de 23.887 millones, 500 millones más representan más de un 2% más de gasto en armas, no, no es calderilla

de nada
1 K 28
plutanasio #7 plutanasio
#2 y todo eso sin presupuestos aprobados xD xD
0 K 8
joffer #3 joffer
Entiendo que son sistemas de comunicación de Huawei.
0 K 11
Harkon #6 Harkon
#3 Han cancelado ese contrato porque se lo ha mandado el tito donald al que le comen los huevos por detrás.
1 K 28
#8 sliana
El 90% de esa munición no le dará a nada
0 K 7
#4 Katos
#_1 pues si te crees eso es que no sabes que hace decadas qué le chupamos las bolas a EEUU desde el "no a la otan" del. Mismo partido qué gobierna ahora.

Es lo que tiene pertenecer a la otan.
Que nos dejamos la mayoría de ingresos en pagar pensiones y en Ucrania mientras los jóvenes no tienen ni futuro económico ni de vivienda.
0 K 6
Asimismov #9 Asimismov
#4 el viaje de Fco. Javier Solana y Madariaga, del "no a la OTAN" a bombardear Yugoslavia pasando por ser Secretario de la Organización Atlántica.
Eso es cabalgar contradicciones y no lo que hace Podemos.
0 K 12

