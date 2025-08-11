edición general
El Gobierno declara nula la condena a muerte a Humberto Baena, uno de los últimos fusilados del franquismo

El Gobierno declara nula la condena a muerte a Humberto Baena, uno de los últimos fusilados del franquismo

Flor Baena llevaba toda la vida luchando por limpiar el nombre de su hermano, Xosé Humberto Baena, uno de los últimos cinco fusilados del franquismo. Medio siglo después de la ejecución, ha conseguido que el Estado escriba “la palabra asesinado donde decía asesino”. Acaba de recibir, firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, un documento de “reconocimiento y reparación personal” que declara “ilegal e ilegítimo el tribunal” que juzgó a Baena, “así como ilegítima y nula la condena dictada” contra

comentarios
Comentarios destacados:    
robustiano
E indultar al Pablo Hasél que lleva cuatro años y medio en la cárcel por llamar ladrón y putero al ladrón y putero, ¿pa' cuando?
K 31
vicvic
#5 La verdad es que eso es un bulo, la siguiente noticia de Maldita deja constancia del motivo real:
"Hasél ha entrado ahora en prisión por el delito de enaltecimiento del terrorismo debido a que tenía antecedentes penales y no por injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado. Por estos delitos se le ha condenado al pago de dos multas."

maldita.es/malditateexplica/20210219/sentencia-condena-prision-pablo-h
K 12
Cehona
"Todos los Partidos son iguales"
No amigo, no todos los Partidos son iguales.
K 16
vicus.
El gobierno deberia declarar muchas cosas, sobre todo todo lo que tenga que ver con el franquismo, régimen criminal y traidor al pueblo español. Empezando por la monarquía impuesta y restablecer la republica como forma gobierno legítimo, que era lo que había antes del golpe de estado.
K 14
g3_g3
No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a nuestros políticos, seguir siendo cómplices y encubridores de otros muchos casos.
K 13
correcorrecorre
Le va a servir de mucho al ejecutado...
K 10
EsUnaPreguntaRetórica
#2 Y sin embargo significa mucho para su familia, como puedes leer en el artículo. Es lo mínimo que se puede hacer, es una cuestión de dignidad. Lo penoso es que hayan tenido que pasar 51 años. Parecemos un país tercermundista.
K 59
DonaldBlake
#6 ¿Parecemos?
K 8
Ovlak
#2 A él no, pero no por ello se convierte el acto en innecesario.
K 13
prevenio
Solo se han necesitado 50 años
K 6
tul
#3 y mas de media docena de gobiernos del psoe
K 12
DonaldBlake
#7 Ahora no van solos.
K 8

