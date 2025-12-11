edición general
El Gobierno declara “ilegales, ilegítimos y nulos” los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi

Coincidiendo con el 50 aniversario, el pasado 27 de septiembre, de los fusilamientos de los miembros de ETA Juan Paredes Manot Txiki y Ángel Otaegi Etxeberria, junto a tres miembros del FRAP, el Gobierno español ha dado respuesta a una reivindicación de calado de sus familias. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática,ha declarado “ilegales e ilegítimos” los consejos de guerra que condenaron a muerte a Txiki y Otaegi, los últimos fusilados del franquismo.

etiquetas: franquismo , memoria histórica
YSiguesLeyendo
este Gobierno va a hacer esto de dos en dos y desde los más recientes a lo más antiguos o...? estamos tontos? hay que declarar ilegal, ilegítimo, nulo y fascista hijo de la gran puta a toda la dictadura y todos sus consejos de guerra, ejecuciones y alzadas de brazos!! joder!
