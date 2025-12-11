El Gobierno declara “ilegales, ilegítimos y nulos” los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi

Coincidiendo con el 50 aniversario, el pasado 27 de septiembre, de los fusilamientos de los miembros de ETA Juan Paredes Manot Txiki y Ángel Otaegi Etxeberria, junto a tres miembros del FRAP, el Gobierno español ha dado respuesta a una reivindicación de calado de sus familias. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática,ha declarado “ilegales e ilegítimos” los consejos de guerra que condenaron a muerte a Txiki y Otaegi, los últimos fusilados del franquismo.