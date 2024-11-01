edición general
El Gobierno concederá de inmediato la nacionalidad española a 170 descendientes de brigadistas internacionales

El próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes 4 de noviembre concederá la nacionalidad española a los 170 descendientes de brigadistas internacionales durante la Guerra Civil (1936-1939) que lo han solicitado, según ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esteban_Rosador
La democracia se fundamenta en la memoria y en la justicia. Nunca en el olvido.
fareway
#1 Se podrá decir más alto pero no más claro.
desastrecolosal
#1 Eso se aplica también a Euskadi y a la banda?
Somozano
#4 200.000 vascos se exiliaron en esos años por la violencia.
Nadie ha pedido su retorno
Seguramente votan mal
mikhailkalinin
#6 200 trillones de vascos.
mikhailkalinin
#4 Por lo menos dices Euskadi y no las Vascongadas.
Cehona
#4 Todos los días lo recuerdan en Madrid, con placas, con homenajes...
Menos cuando se pide en el pleno del Ayuntamiento de Móstoles, poner al Hospital antiguo, el nombre de Ernest Lluch.
Denegandolo los mismos que piden recordar a la banda.
laruladelnorte
Sánchez también ha hecho referencia a otras dos medidas, la aceleración del procedimiento para "instar judicialmente a la disolución de la Fundación Francisco Franco", adelantada por el Ministerio de Cultura.
También ha recordado que antes de que termine el mes de noviembre aprobarán en el Consejo de Ministros el real decreto que regula el catálogo de símbolos y de elementos "contrarios a la Memoria Democrática"
"Para que sean retirados de una vez por todas de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Sin excusas y sin demoras"

Esto le va a escocer a más de uno y no miro a nadie... :roll:
Tx4
www.youtube.com/watch?v=olpWghVf2tw

La Raíz - Suya mi Guerra | Live Vistalegre
Somozano
Y en poco tiempo si estás más de una semana en pensión completa en la costa también
Somozano
Y van a jurar al rey? En que idioma?
Saben castellano?
Somozano
El PSOE tiene que sacar nuevos españoles de donde sea para votar
Cada día se le mueren votantes
