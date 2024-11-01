El Gobierno concederá de inmediato la nacionalidad española a 170 descendientes de brigadistas internacionales

El próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes 4 de noviembre concederá la nacionalidad española a los 170 descendientes de brigadistas internacionales durante la Guerra Civil (1936-1939) que lo han solicitado, según ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
| etiquetas: memoria , franquismo , brigadistas
Nadie ha pedido su retorno
Seguramente votan mal
Menos cuando se pide en el pleno del Ayuntamiento de Móstoles, poner al Hospital antiguo, el nombre de Ernest Lluch.
Denegandolo los mismos que piden recordar a la banda.
También ha recordado que antes de que termine el mes de noviembre aprobarán en el Consejo de Ministros el real decreto que regula el catálogo de símbolos y de elementos "contrarios a la Memoria Democrática"
"Para que sean retirados de una vez por todas de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Sin excusas y sin demoras"
Esto le va a escocer a más de uno y no miro a nadie...
Saben castellano?
Cada día se le mueren votantes