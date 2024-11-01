edición general
El Gobierno canario defiende la compra de una mansión de lujo para “mejorar las condiciones” del personal de Cultura

El Gobierno de Canarias ha defendido la compra de la Casa Samsó, una mansión de lujo con jacuzzi, 5 habitaciones, 4 baños y garaje para 4 coches. Fuentes del Ejecutivo han indicado que la compra sin concurso y urgente de este inmueble, que estaba a la venta por 2,8 millones en varias inmobiliarias, responde a “necesidades inminentes” de la nueva sede de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio para “mejorar las condiciones del personal en cuanto a espacio y accesibilidad”. Se desconoce cuánto ha desembolsado por ella el Gobierno canario.

