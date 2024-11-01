·
El Gobierno de Ayuso subvencionó a empresas del búnker empresarial de Vox dominado por Ariza Jr
En el 2022, la Comunidad de Madrid concedió una ayuda económica de más de 3.000 euros trimestrales a Tizona Comunicación SL, empresa que desde el 2021 no tenía empleados
etiquetas
madrid
subvenciones
politica
actualidad
#1
Aguarrás
Y no pasará nada.
#3
Un_señor_de_Cuenca
Tizona Comunicación. Joder, si es que tienen menos cerebro que una lombriz.
#2
comadrejo
www.youtube.com/watch?v=JhsYLLH4GB4
