El Gobierno de Ayuso subvencionó a empresas del búnker empresarial de Vox dominado por Ariza Jr

En el 2022, la Comunidad de Madrid concedió una ayuda económica de más de 3.000 euros trimestrales a Tizona Comunicación SL, empresa que desde el 2021 no tenía empleados

Aguarrás
Y no pasará nada. ¬¬
Un_señor_de_Cuenca
Tizona Comunicación. Joder, si es que tienen menos cerebro que una lombriz.
