El gobierno de Ayuso solo ha comprado cinco de las 175 viviendas sociales que se comprometió a adquirir hace un año

EL PAÍS accede a documentación que muestra el fiasco del anuncio de 47,3 millones para extender en 21 municipios la red de pisos para familias vulnerables. “Mientras que París compró 8.000 viviendas, y Berlín compró 15.000, ellos anuncian la compra de 175 viviendas para una región de siete millones de personas y encima resulta que son cuatro”. El número de ofertas de venta presentadas ha ascendido a 21. De esas 21 viviendas, diez han sido retiradas por los ofertantes; y seis ha sido excluidas por no cumplir las condiciones requeridas.