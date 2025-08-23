edición general
El gobierno de Ayuso solo ha comprado cinco de las 175 viviendas sociales que se comprometió a adquirir hace un año

EL PAÍS accede a documentación que muestra el fiasco del anuncio de 47,3 millones para extender en 21 municipios la red de pisos para familias vulnerables. “Mientras que París compró 8.000 viviendas, y Berlín compró 15.000, ellos anuncian la compra de 175 viviendas para una región de siete millones de personas y encima resulta que son cuatro”. El número de ofertas de venta presentadas ha ascendido a 21. De esas 21 viviendas, diez han sido retiradas por los ofertantes; y seis ha sido excluidas por no cumplir las condiciones requeridas.

mmlv #11 mmlv
175 viviendas para una comunidad de 7 millones de habitantes...
2 K 53
reithor #12 reithor
Sois unos prisas. Las comprará, cuando pase la burbuja, a precio de burbuja, a los peperos que estén vendiendo y les haya pillado el toro.
1 K 31
#5 Pitchford
#2 Eso sería otro posible incumplimiento independiente..
0 K 20
#1 Pitchford
Una de las condiciones es que las viviendas tienen que tener menos de 60 años. Vamos, que la mía no les serviría como vivienda social. Qué exquisitos. No me extraña que hayan conseguido solo 5.
0 K 20
plutanasio #2 plutanasio
#1 Probablemente porque no cumpla con el certificado de eficiencia energética.
0 K 12
LoboAsustado #8 LoboAsustado
#1 Nunca compres una vivienda mas joven que tu...no ha sido probada por el tiempo.
0 K 9
#16 Suleiman
Lo que importa son los titulares, luego ya....
0 K 13
Connect #7 Connect
Pues 171 familias que le volverán a votar para que pueda comprar esas viviendas más adelanté porque Perro Sanxez no lo va a hacer.

Así va el país de los pobrefachas.
0 K 12
Veelicus #6 Veelicus
Se gastaron en dinero en un chalet en un parque natural para que ms. pinganillo disfrutase de la naturaleza con su familia
0 K 11
alpoza #18 alpoza
a ver, es que estan muy caros ahora, estan esperando que bajen y sean más accesibles para "todos".
0 K 10
#14 jorgeesc
Como si lo viera: la casita de rascraf8mría, un pisito en Miami, uno en Asturias y tres en Madrid que les han tocado a la madre y el hermano de Ayuso y a una amiga del novio.
0 K 10
The_Ignorator #9 The_Ignorator
La culpa es de otros, que no construyen, o algo así
0 K 10
#10 eldelcerro
Rascafría,Miami me faltan tres.
0 K 9
Andreham #13 Andreham
Bueno, si Sánchez tampoco lo ha hecho, no va a ser la líderesa la tonta que lo haga primero, no?
0 K 8
#15 Klamp
Y mucho me parece
0 K 8
alpoza #17 alpoza
#15 para lo guapa que es.
0 K 10
#3 Katos
¿Por que se pone cinco en letra y luego 175 en número o una u otra pero ambas???.
Desde la duda lo digo.
0 K 6
#4 Pitchford *
#3 Porque no sabían si escribir ciento setenta y cinco o ciento setentaicinco quizá? :-D
0 K 20

