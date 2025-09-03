El Gobierno de Ayuso no podrá usar la IA para trascribir la conversación entre médico y paciente tras detectar riesgo de corrupción en el contrato

Durante el proceso de licitación, los miembros de la Mesa de Contratación recibieron un informe realizado por la Dirección General de Salud Digital que incluía una ‘bandera roja’ tras detectar “un resultado excepcional” en la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor entre las empresas licitantes. De las ocho ofertas analizadas, siete habían obtenido 0 puntos y solo una licitadora (la compañía T-Systems, que pertenece a Deutsche Telekom) consiguió el máximo de la puntuación.
| etiquetas: ayuso , ia , contrato , corrupción
Si te gastas el dinero en productos inútiles, dejas sin dinero lo realmente relevante.
Iba a ser una risión.
En la sanidad de todas las comunidades siempre aparecen los mismos nombres de los grandes, especialistas en maletines y chanchullos en las licitaciones, a los que siempre les acompaña alguna "empresa local" o similar en la que tienen intereses personales alguno de los políticos de la zona. SIEMPRE aparecen los mismos nombres en los contratos.