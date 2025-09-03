edición general
El Gobierno de Ayuso no podrá usar la IA para trascribir la conversación entre médico y paciente tras detectar riesgo de corrupción en el contrato

Durante el proceso de licitación, los miembros de la Mesa de Contratación recibieron un informe realizado por la Dirección General de Salud Digital que incluía una ‘bandera roja’ tras detectar “un resultado excepcional” en la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor entre las empresas licitantes. De las ocho ofertas analizadas, siete habían obtenido 0 puntos y solo una licitadora (la compañía T-Systems, que pertenece a Deutsche Telekom) consiguió el máximo de la puntuación.

karakol
La miniatura con la imagen de un anciano y la Parca detrás es perturbadora.
YoSoyTuPadre
Ya empiezan los pufos públicos con la IA, mucho tardaron :roll:
frg
#1 El pufo empieza desde el momento que licitan algo que un profesional califica como "de dudosa utilidad en las pruebas realizadas".

Si te gastas el dinero en productos inútiles, dejas sin dinero lo realmente relevante.
pepel
IDA, ¿podemos usar la IA para transcribir las conversaciones que tenías con el perro de Esperanza?
elGude
Deberíamos de poner una IA de código libre para auditar estas cosas.

Iba a ser una risión.
frg
#4 No hace falta una IA. Si los nombres son siempre los mismos, que lo son, sabes que se están repartiendo los cromos.

En la sanidad de todas las comunidades siempre aparecen los mismos nombres de los grandes, especialistas en maletines y chanchullos en las licitaciones, a los que siempre les acompaña alguna "empresa local" o similar en la que tienen intereses personales alguno de los políticos de la zona. SIEMPRE aparecen los mismos nombres en los contratos.
mrM4
Son tan inútiles que no saben ni amañar un contrato :palm:
Khanbaliq
Se les ha ido la mano con lo del chanchullo.
