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El Gobierno de Ayuso manda a una hora de distancia a un centro privado a los pacientes de Vallecas que tengan que hacerse una colonoscopia
El Hospital Viamed Santa Elena está a una hora en transporte público del hospital vallecano Infanta Leonor, que derivará a los pacientes. Sanidad pagará entre 126 y 220 euros por prueba
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vallecas
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vilgeits
Es como decirles "vayanse a tomar por culo"
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menéame
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