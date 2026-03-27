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El Gobierno de Ayuso manda a una hora de distancia a un centro privado a los pacientes de Vallecas que tengan que hacerse una colonoscopia

El Gobierno de Ayuso manda a una hora de distancia a un centro privado a los pacientes de Vallecas que tengan que hacerse una colonoscopia

El Hospital Viamed Santa Elena está a una hora en transporte público del hospital vallecano Infanta Leonor, que derivará a los pacientes. Sanidad pagará entre 126 y 220 euros por prueba

| etiquetas: vallecas , colonoscopia , contratos públicos
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1 comentarios
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vilgeits #1 vilgeits
Es como decirles "vayanse a tomar por culo"
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menéame