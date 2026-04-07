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El Gobierno de Asturias atribuye la ola de fuegos forestales a «incendiarios»: «Hay delincuentes que los provocan»

El Gobierno de Asturias atribuye la ola de fuegos forestales a «incendiarios»: «Hay delincuentes que los provocan»

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha atribuido este martes la ola de fuegos forestales que afecta desde ayer a buena parte de la comunidad autónoma a la acción de «incendiarios». «Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan», ha remarcado el consejero.

| etiquetas: asturias , incendiarios , pirómanos , fuego , culpables , provocados
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3 comentarios
4 0 0 K 52 actualidad
#2 unocualquierax
Lo sabemos todos desde hace años, y lo mismo en Cantabria y en Galicia.
Y los gobiernos no hacen nada para evitarlo.
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SVSRTZ #1 SVSRTZ
Ganaderos haciendo lo suyo.
1 K 23
#3 agustorve
Y luego van de victimas, que si el lobo les come el ganado.....
1 K 20

menéame