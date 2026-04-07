El Gobierno de Asturias atribuye la ola de fuegos forestales a «incendiarios»: «Hay delincuentes que los provocan»

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha atribuido este martes la ola de fuegos forestales que afecta desde ayer a buena parte de la comunidad autónoma a la acción de «incendiarios». «Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan», ha remarcado el consejero.