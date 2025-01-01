·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11371
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
3888
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
3961
clics
Pirómanos
3599
clics
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
3365
clics
Fabricación de una Powerbank
más votadas
498
Espejo Público hace pasar por estudiante a un cargo del PP en un debate sobre los incendios
352
El PP pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que duplica al del que dispone la UE
466
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"
417
De paraísos fiscales a leyes a la carta: así funciona el mundo a medida de los ricos
721
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
54
clics
El gobierno de Aragón lleva a Toni Albà a la Fiscalía por un tuit de "celebración" de la muerte de Javier Lambán
El ejecutivo de Javier Azcón cree que el actor puede haber cometido delitos de injurias e incitación al odio
|
etiquetas
:
toni albà
,
denuncia
,
javier lambán
5
1
0
K
62
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
RGr8888
viva la libertad de expresión,
1
K
20
#4
Ainhoa_96
*
Emmmm.. el ordenamiento jurídico español no contempla el delito de injurias contra una persona fallecida.
Por otro lado, el delito de odio debe ir contra una persona o colectivo por la pertenencia a dicho colectivo. No veo que en el mensaje haga alusión a ningún colectivo.
Retipifiquen la acusación o poco recorrido va a tener esto
0
K
13
#3
RGr8888
*
#_2
hijo de mala madre, puede, pero no ilegal
0
K
9
#5
CharlesBrowson
Ahora sí, ahora no, si lo digo yo es libertad pero tú no abras el hocico...es evidente que no queremos libertad de expresión, es postureo, lo que hay que hacer es legislarlo al detalle.
0
K
9
#2
tdgwho
Hay que ser muy hijo de mala madre para celebrar la muerte de alguien, y mas debido a una enfermedad.
1
K
1
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por otro lado, el delito de odio debe ir contra una persona o colectivo por la pertenencia a dicho colectivo. No veo que en el mensaje haga alusión a ningún colectivo.
Retipifiquen la acusación o poco recorrido va a tener esto