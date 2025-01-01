edición general
El gobierno de Aragón lleva a Toni Albà a la Fiscalía por un tuit de "celebración" de la muerte de Javier Lambán

El ejecutivo de Javier Azcón cree que el actor puede haber cometido delitos de injurias e incitación al odio

RGr8888 #1 RGr8888
viva la libertad de expresión,
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96 *
Emmmm.. el ordenamiento jurídico español no contempla el delito de injurias contra una persona fallecida.

Por otro lado, el delito de odio debe ir contra una persona o colectivo por la pertenencia a dicho colectivo. No veo que en el mensaje haga alusión a ningún colectivo.

Retipifiquen la acusación o poco recorrido va a tener esto :-P
RGr8888 #3 RGr8888 *
#_2 hijo de mala madre, puede, pero no ilegal
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Ahora sí, ahora no, si lo digo yo es libertad pero tú no abras el hocico...es evidente que no queremos libertad de expresión, es postureo, lo que hay que hacer es legislarlo al detalle.
tdgwho #2 tdgwho
Hay que ser muy hijo de mala madre para celebrar la muerte de alguien, y mas debido a una enfermedad.
