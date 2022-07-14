El Gobierno aprueba la tramitación urgente del registro horario

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de real decreto que regulará la reforma del registro horario. Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. El objetivo es garantizar el derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud y a la desconexión digital.
| etiquetas: tramitación urgente , registro horario , yolanda diaz
Te acuerdas regular ...
El PP votará a favor de una nueva prórroga del estado de alarma
www.elplural.com/politica/espana/pp-votara-favor-prorroga-alarma_23883
El PP apoyó los ERTE durante la pandemia
www.newtral.es/apoyo-pp-erte-pedro-sanchez/20220714/
Obviamente que se tienen que votar, si no sería una dictadura.
Pero el Real decreto ley está pensado para una emergencia, por ejemplo la pandemia. No para usarlo dia si dia también
Todavía me cuerdo del todo NO en la pandemia. Por lo visto el gobierno no acertó NI UNA!