El Gobierno aprueba la tramitación urgente del registro horario

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de real decreto que regulará la reforma del registro horario. Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. El objetivo es garantizar el derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud y a la desconexión digital.

#2 Jotax
Al final en las empresas todo seguirá igual. Lo que hay que hacer es aumentar los inspectores y que se cumplan no solo esto si no muchas mas condiciones de trabajo importantes.
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
#6 Todavía me cuerdo del todo NO en la pandemia
Te acuerdas regular ...

El PP votará a favor de una nueva prórroga del estado de alarma
www.elplural.com/politica/espana/pp-votara-favor-prorroga-alarma_23883

El PP apoyó los ERTE durante la pandemia
www.newtral.es/apoyo-pp-erte-pedro-sanchez/20220714/
Ovlak #11 Ovlak
#9 El real decreto no está pensado para una emergencia, eso es el real decreto-ley, que debe ser convalidado por el congreso en un plazo de 30 días. El real decreto está pensado para dar desarrollo a una ley (sin contravenirla nunca), que es justo lo que está haciendo el gobierno con este.
Canha #1 Canha
Lo de sacar reales decretos como ai no hubiera una mañana es una cosa loquisima de este gobierno. Saltarse el congreso dia si y dia tambien, viva la democracia
#3 Klamp
#1 los reales decretos se tienen que confirmar a los 30 días en el congreso cualquier otra ley.
Ovlak #8 Ovlak *
#3 #4 Esos son los decreto-ley. En cualquier caso, como ya digo en #5, los reales decretos no se saltan el congreso por la sencilla razón de que tienen un rango menor a las leyes que aprueba este. Vamos, que si una ley o ley orgánica dice que un museo debe abrir sus puertas entre las 8 y las 10, el decreto puede decir que, concretamente, abrirá a las 9, pero no que abrirá a las 11.
Canha #9 Canha
#3 #4 #5 #6 es una ley efectiva que no ha sido votada, si o no?
Obviamente que se tienen que votar, si no sería una dictadura.
Pero el Real decreto ley está pensado para una emergencia, por ejemplo la pandemia. No para usarlo dia si dia también
#10 Klamp
#9 no, el real decreto pensada para dar herramientas legislativa al gobierno. Para la pandemia estaba el estado de emergencia, y en casa de guerra, el estado de sitio.
Graffin #4 Graffin
#1 El real decreto no se salta el congreso. A los 30 días hay que votarlo y si no sale adelante deja de tener efecto.
Ovlak #5 Ovlak
#1 Los reales decretos no sé saltan el congreso. Son normas que deben desarrollar leyes aprobadas previamente por el poder legislativo.
Tito_Keith #6 Tito_Keith
#1 cuando las derechas juegan con el NO a todo independientemente de si es mejor para la población o no, me temo que no hay más remedio.
Todavía me cuerdo del todo NO en la pandemia. Por lo visto el gobierno no acertó NI UNA!
