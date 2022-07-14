El Gobierno aprueba la tramitación urgente del registro horario

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de real decreto que regulará la reforma del registro horario. Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. El objetivo es garantizar el derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud y a la desconexión digital.