El Gobierno aprueba hoy el plan para recibir 24.700 millones de fondos UE

El Gobierno ya tiene acordado con Bruselas un nuevo escenario de hitos y objetivos para que España pueda acceder a todas las ayudas directas del Plan de Recuperación que le faltan por recibir. Lo que hay en juego es la forma de captar y ejecutar los cerca de 24.700 millones de euros de fondos no reembolsables pendientes antes de que en agosto del año que viene venza la oportunidad. Comienza la recta final de los NextGeneration, en la que el Gobierno debe realizar un sprint burocrático y reformador si quiere captar todas las subvenciones.