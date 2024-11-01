·
El Gobierno aprueba 42,5 millones en subvenciones para vivienda en 2025
El Gobierno ha aprobado este martes la concesión directa de subvenciones por valor de 42,5 millones de euros destinadas a actuaciones en materia de vivienda durante el ejercicio presupuestario de 2025.
#2
elTieso
Cantidad ridícula. A 200.000 por vivienda da para construir...¡210 viviendas!
2
K
39
#5
jacm
#2
En Madrid ni eso.
0
K
10
#3
jacm
*
Eso no da ni pagar cien pisos. Si quieres aportar el 10% te para pocos cientos. Vamos, que no llega ni para ayudar a 10 familias de cada provincia.
1
K
27
#1
concentrado
Veremos si no acaban en manos de fondos buitre o de grandes tenedores.
0
K
20
#6
eaglesight1
*
Una subvención no tiene que cubrir el 100% del valor. Es aconsejable leer el artículo antes de comentar
0
K
16
#7
TonyStark
es todo lo que se les ocurre hacer para atajar el problema?
0
K
11
#8
Pacman
Ridículo
absurdo y ridículo.
0
K
11
#4
Rogue
Gastan más Madrid y Valencia en toros que el Gobierno en la vivienda.
0
K
8
#9
DrEvil
Y de eso veremos cuanto acaba ejecutándose de verdad.
Pero ya podrán decir que han hecho un gran esfuerzo, y que han hecho leyes y blablabla
Todo humo. No va a ayudar de forma significativa a prácticamente nadie.
El problema no es que crean que la ciudadanía es tonta.
El problema es que tienen razón.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
