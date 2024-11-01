edición general
El Gobierno aprueba 42,5 millones en subvenciones para vivienda en 2025

El Gobierno ha aprobado este martes la concesión directa de subvenciones por valor de 42,5 millones de euros destinadas a actuaciones en materia de vivienda durante el ejercicio presupuestario de 2025.

elTieso #2 elTieso
Cantidad ridícula. A 200.000 por vivienda da para construir...¡210 viviendas!
jacm #5 jacm
#2 En Madrid ni eso.
jacm #3 jacm *
Eso no da ni pagar cien pisos. Si quieres aportar el 10% te para pocos cientos. Vamos, que no llega ni para ayudar a 10 familias de cada provincia.
#1 concentrado
Veremos si no acaban en manos de fondos buitre o de grandes tenedores.
eaglesight1 #6 eaglesight1 *
Una subvención no tiene que cubrir el 100% del valor. Es aconsejable leer el artículo antes de comentar
TonyStark #7 TonyStark
es todo lo que se les ocurre hacer para atajar el problema?
Pacman #8 Pacman
Ridículo
absurdo y ridículo.
Rogue #4 Rogue
Gastan más Madrid y Valencia en toros que el Gobierno en la vivienda.
DrEvil #9 DrEvil
Y de eso veremos cuanto acaba ejecutándose de verdad.
Pero ya podrán decir que han hecho un gran esfuerzo, y que han hecho leyes y blablabla
Todo humo. No va a ayudar de forma significativa a prácticamente nadie.

El problema no es que crean que la ciudadanía es tonta.
El problema es que tienen razón.
