El Gobierno anuncia negociación colectiva con los funcionarios para abordar la subida de sueldo

El Ejecutivo ha citado a los sindicatos a retomar la negociación colectiva el próximo miércoles 5 de noviembre en la que se abordará el pago de la subida salarial pendiente de 2025, entre otros asuntos. Una vez venció el acuerdo marco el pasado 31 de diciembre, aún tienen pendiente cobrar la subida salarial de 2025 pendiente y recuperar poder adquisitivo mediante la firma de un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo a partir de 2026, entre otras demandas.