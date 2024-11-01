El Gobierno de Almeida, sobre la placa de Largo Caballero: "La sentencia nos obliga a colocarla, no a hacer una verbena"

La delegada de Cultura rechaza montar el acto de homenaje que pide la oposición ante la recolocación de un elemento que el Ayuntamiento de Madrid destrozó a martillazos y por el que fue condenado
| etiquetas: almeida , largo , caballero , memoria , restitución
Por oteo lado, ¿era necesario decir lo de la verbena? Son unos miserables que se retratan a cada palabra que dicen
Como el fiscal que llevo a juicio a Largo Caballero, por la revolución del 34.
Caso del que fue absuelto, pero luego fusilado en la guerra civil el fiscal general. Igual ellos a Lorca lo fusilaron por rencor.
Llaman asesino a Largo Caballero, tela.
@skaworld es mi pastor, nada me falta.
Por otro lado, si la tesitura fuese que el Señor de la Luz se viese obligado a mostrar una placa, aunque la placa fuese en conmemoración de Andréi Chikatilo... Tu crees que el no montaria una verbena?
Caballero aparecería en la tele disfrazado de caníbal violador bailando el ultimo éxito de Aitana en un escenario con castillos hinchables con forma de cobertizo, Bukhankas de choque, tiro al rojo, pasacalles...
Lo mío era sólo una referencia a que el susodicho es tirando a bajito, pues aunque no lo he tenido al lado para comparar (ni ganas) sí que lo he visto en persona varias veces (todas ellas más de las que quisiera) y ni roza el 1,70, para hacer la coña con lo de LARGO Caballero ¿eh? Largo-corto, alto-bajo ¿eh? ¿eh?
Eso sí, es ridículo hasta el infinito y más allá, en eso estamos más que de acuerdo.
¿Que montaría una verbena? Vamos a ver, este… » ver todo el comentario