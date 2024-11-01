edición general
Gobernadora de la Fed, Lisa Cook, demanda a Trump por buscar despedirla; es un "intento ilegal", acusa

La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, presentó una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de despedirla de su cargo, un movimiento que escaló drásticamente los esfuerzos del mandatario por controlar el banco central estadounidense. "Este caso impugna el intento ilegal y sin precedentes del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su posición, lo que, de permitirse, sería el primer caso de su tipo en la historia de la Junta" de Gobernadores de la Fed, se lee en los documentos.

#1 Suleiman
A Trump la ley y la constitución se la pela... El es el estado y hace lo que le sale de las narices.
Findeton #2 Findeton
La gobernadora probablemente tiene razón. Por cierto esto va de que EEUU tiene que renovar 1.5T de deuda este año y le ayudaría que la tasa de interés bajara... lo cual en parte lo marca la FED (pero sólo la de muy corto plazo, deuda a 1 día).
