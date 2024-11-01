edición general
Gobernador de Utah, Spencer Cox: "Durante las últimas 33 horas, he estado rezando para que el asesino de Kirk fuera de otro país" [ENG]

Spencer Cox tomó el micrófono para compartir sus reflexiones, tras lo que él mismo calificó como un “asesinato político” con la muerte de Kirk. Y aquí fue donde Cox confesó que durante las 33 horas que las agencias federales y estatales buscaban al sospechoso de disparar a Kirk, él oraba porque no fuera de Estados Unidos.

Verdaderofalso
Sería la excusa perfecta para la violencia y detenciones arbitrarias contra los inmigrantes, no señor Cox?
pepel
Eres un mentiroso, nadie está 33 horas rezando.
cajadecartonmojada
#2 Aquí sí que vendría al pelo decirle "mis cojones 33".
rafeame
Se reza antes, no después. Y ninguna de las dos funciona.
ElenaCoures1
Pero dios no le hizo caso porque es un pecador
Tenía que haber rezado más; 120 horas sin comer ni beber. Eso funciona 100%
BlackDog
“Por 33 horas estaba orando que, si esto tenía que ocurrir acá (asesinato de Kirk), que no fuera uno de nosotros, que fuera alguien de otro estado, alguien que viniera de otro país”

Básicamente dice que rezaba por que el asesino no fuese alguien de nosotros (de Utah)

Pero la izquierda manipula, corta y lo convierte en que el tío dice que rezaba por que fuera un inmigrante.

Bravo.
jbetancurt
#5 33 horas señalando a la izquierda de matar el infraser asesinado.... Ahora es que la izquierda manipula las palabras del hijo de mormones MAGAs, republicanos, un chico blanco, con chistes tan de izquierda como "si ve esto eres gay".

El asesinado es un repartidor de odio y lo mató uno de los suyos, tanto de etnia, como de de persona educado en una fe y una intolerancia a otras personas y otras ideas.
powernergia
#5 ¿Quien manipula?

La cita es textual.
