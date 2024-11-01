Gobernador de Utah, Spencer Cox: "Durante las últimas 33 horas, he estado rezando para que el asesino de Kirk fuera de otro país" [ENG]  

Spencer Cox tomó el micrófono para compartir sus reflexiones, tras lo que él mismo calificó como un “asesinato político” con la muerte de Kirk. Y aquí fue donde Cox confesó que durante las 33 horas que las agencias federales y estatales buscaban al sospechoso de disparar a Kirk, él oraba porque no fuera de Estados Unidos.
| etiquetas: spencer , cox , gobernador , utah , reza
Tenía que haber rezado más; 120 horas sin comer ni beber. Eso funciona 100%
Básicamente dice que rezaba por que el asesino no fuese alguien de nosotros (de Utah)
Pero la izquierda manipula, corta y lo convierte en que el tío dice que rezaba por que fuera un inmigrante.
Bravo.
El asesinado es un repartidor de odio y lo mató uno de los suyos, tanto de etnia, como de de persona educado en una fe y una intolerancia a otras personas y otras ideas.
La cita es textual.