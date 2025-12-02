·
14

40
clics
El glaciar del Aneto se fractura y pierde 3,6 hectáreas en un año crítico para los hielos del Pirineo
La campaña 2024–2025 confirma pérdidas generalizadas de espesor en todas las masas de hielo monitorizadas
|
etiquetas
:
glaciares
,
pirineos
,
españa
,
cambio climático
,
aneto
,
maladeta
,
montañas
12
2
0
K
104
ciencia
1 comentarios
#1
Dav3n
*
Ya habéis escuchado lo último de Rosalía?
Yo no
Occidente se marchita gracias a una sociedad inmóvil que ahora mismo recita el antológico: virgencita, virgencita, que me quede como estoy
Tranquilos, cuando todo esto amaine, llegará la depuración de responsabilidades
Espera que me
Desde los 70 tuvimos un estudio pionero el su campo llamado límits of crecimiento yatusabeh que lo dejaba clarito como el agua de manantial... Dame veneno que me quiero morir, dame vene e nooooo
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
