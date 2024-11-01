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"GitHub ya no es un sitio serio para trabajar": la casa del Open Source está colapsando por culpa del vibecoding

"GitHub ya no es un sitio serio para trabajar": la casa del Open Source está colapsando por culpa del vibecoding

El vibecoding y agentes de IA para programar como Claude Code están generando código a un ritmo demasiado frenético

| etiquetas: github , vibecoding , ia
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1 comentarios
6 1 0 K 70 tecnología
banense #1 banense *
NO puedo confirmarlo, llevo semanas integrando un sistema agentic que ejecuta ingeniería (25 roles) contra los SCM y git es por defecto y jamas he tenido un fallo. Pero es obvio que ahora hay más integracionistas con esos repositorios.
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menéame