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"GitHub ya no es un sitio serio para trabajar": la casa del Open Source está colapsando por culpa del vibecoding
El vibecoding y agentes de IA para programar como Claude Code están generando código a un ritmo demasiado frenético
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#1
banense
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NO puedo confirmarlo, llevo semanas integrando un sistema agentic que ejecuta ingeniería (25 roles) contra los SCM y git es por defecto y jamas he tenido un fallo. Pero es obvio que ahora hay más integracionistas con esos repositorios.
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