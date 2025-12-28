edición general
El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura

Hace tan solo seis meses que Alberto Núñez Feijóo adquirió de forma solemne el compromiso de no gobernar con Vox en el Congreso Nacional del PP.

surco
Que escándalo, aquí se juega!!!!!
poxemita
"Yo podría ser hoy presidente del Gobierno, pero no dormiría tranquilo por las noches".
Connect #4 Connect
Es que no les queda otra. La derecha se ha dividido y esa división mientras VOX no gobierne solo en algún lado y la gente vea lo que es, seguirá ahí dividida.

No van a gobernar en solitario. Lo mismo que le pasó a Sánchez, le ocurre ahora al PP.
Mala
¡¡¡Oño!!!, igual que Sánchez, que tampoco iba conceder la amnistía, ni gobernar con la derecha catalana, ni....
toshiro
Hasta que no vuelva Camps el PP está a la deriva
MoñecoTeDrapo
#5 mejor que zozobre que no que zofalte
DrEvil
No mintieron, sólo cambiaron de opinión...
Ni uno bueno, en este país, ni uno.
