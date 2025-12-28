·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9710
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
6086
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
5154
clics
El Mundo (...del Bulo)
3387
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3106
clics
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"
más votadas
686
Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año
222
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)
247
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
403
Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares» (ENG)
419
Sareb: el final de una gran estafa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
11
clics
El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Hace tan solo seis meses que Alberto Núñez Feijóo adquirió de forma solemne el compromiso de no gobernar con Vox en el Congreso Nacional del PP.
|
etiquetas
:
pp
,
vox
,
feijóo
,
mentiras
7
2
0
K
97
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
97
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
surco
Que escándalo, aquí se juega!!!!!
2
K
41
#3
poxemita
"Yo podría ser hoy presidente del Gobierno, pero no dormiría tranquilo por las noches".
0
K
11
#4
Connect
Es que no les queda otra. La derecha se ha dividido y esa división mientras VOX no gobierne solo en algún lado y la gente vea lo que es, seguirá ahí dividida.
No van a gobernar en solitario. Lo mismo que le pasó a Sánchez, le ocurre ahora al PP.
0
K
11
#7
Mala
¡¡¡Oño!!!, igual que Sánchez, que tampoco iba conceder la amnistía, ni gobernar con la derecha catalana, ni....
0
K
11
#5
toshiro
Hasta que no vuelva Camps el PP está a la deriva
0
K
10
#6
MoñecoTeDrapo
#5
mejor que zozobre que no que zofalte
0
K
10
#2
DrEvil
No mintieron, sólo cambiaron de opinión...
Ni uno bueno, en este país, ni uno.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No van a gobernar en solitario. Lo mismo que le pasó a Sánchez, le ocurre ahora al PP.
Ni uno bueno, en este país, ni uno.