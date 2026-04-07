edición general
3 meneos
1 clics

Gijón mantiene el contacto con Quirón para su proyecto hospitalario

El portavoz del Gobierno local ha señalado que la empresa aún no ha avanzado en la presentación de documentación para completar la tramitación del plan

| etiquetas: gijón , asturias , quiron , hospital privado
3 0 0 K 42 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 42 actualidad

menéame