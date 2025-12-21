edición general
GIJÓN CONTAMINACIÓN | La estación de control de la contaminación de El Lauredal sigue, a media tarde del domingo, superando el límite diario

Si la situación no se corrige en lo que queda de jornada, mañana lunes se tendrá que activar el nivel de alerta

1 comentarios
joffer #1 joffer
Suerte que tienen esa estación activa.
La solución de ciertos sectores políticos es ponerla donde se muy difícil medir contaminación.
