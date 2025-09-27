Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste

El informe señala que los días 11, 12 y 13 de octubre de 2025 la estación de control El Lauredal registró concentraciones elevadas de partículas PM10 y PM2,5 que superan los límites recogidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire de la Zona Oeste de Gijón. El Ayuntamiento explica que mantendrá la activación del protocolo mientras persistan los niveles altos de partículas. «Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico