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Un gigante castigado sin balón - AS.com
Con el de este verano, ya serán dos Mundiales sin Rusia por sus implicaciones políticas. Mientras, en el país crece una generación de futbolistas de talento
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HeilHynkel
Pero al matón mundial nadie le dice nada.
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#2
Skiner
Pues que se dejen de invadir a paises y verás que pronto vuelven a jugar partidos "clasificatorios" para mundiales y eurocopas.
Luego tendrán que ganar esos partidos para clasificarse para esos eventos.
Cosa nada sencilla.
Por cierto que EEUU e Israel deberían estar sancionados por lo mismo.
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Luego tendrán que ganar esos partidos para clasificarse para esos eventos.
Cosa nada sencilla.
Por cierto que EEUU e Israel deberían estar sancionados por lo mismo.