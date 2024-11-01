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Un gigante castigado sin balón - AS.com

Con el de este verano, ya serán dos Mundiales sin Rusia por sus implicaciones políticas. Mientras, en el país crece una generación de futbolistas de talento

| etiquetas: rusia , mundial , futbol
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2 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pero al matón mundial nadie le dice nada.
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Skiner #2 Skiner
Pues que se dejen de invadir a paises y verás que pronto vuelven a jugar partidos "clasificatorios" para mundiales y eurocopas.
Luego tendrán que ganar esos partidos para clasificarse para esos eventos.
Cosa nada sencilla.
Por cierto que EEUU e Israel deberían estar sancionados por lo mismo. :troll:
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