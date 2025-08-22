Ghislaine Maxwell, que busca el perdón, limpia la imagen de Trump en el caso del pervertido Epstein

La cómplice del depredador sexual, en su conversación con el número dos del Departamento de Justicia, dice que el presidente siempre fue un caballero, habla bien de Bill Clinton y niega la famosa lista de clientes, en un chaparrón para los conspirativos. Las palabras de Maxwell van dirigidas a su exculpación. Atribuye a que hubo victimas que se equivocaron al identificarla, cosa que se contradice con lo que ocurrió en el juicio celebrado en el bajo Manhattan. Su memoria, como ocurre casi siempre con los convictos, fue selectiva.