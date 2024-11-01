edición general
Géza Buzás-Hábel: A juicio en Hungría por organizar orgullo

Activista LGTBIQ+ enjuiciade por organizar el Orgullo en Hungría. Géza Buzás-Hábel se enfrenta a prisión por un derecho fundamental.

| etiquetas: hungría , orgullo , juicio , géza buzás-hábel
Bowsers #1 Bowsers
Y los de Vox son muy, muy amigos de estos. Esperemos no ver esto por aquí.
