Geopolítica de las olas

Los resultados obtenidos muestran que la evolución previsible del viento y la altura de las olas será muy desigual en los distintos océanos hasta finales del siglo XXI, con implicaciones futuras de tipo económico y geopolítico...Uno de los principales patrones globales que emergen en las proyecciones de vientos y olas hasta 2100 es una intensa asimetría entre los hemisferios Norte y Sur...Ante la falta de nuevas rutas alternativas, los actores interesados deberán concentrar sus esfuerzos en el control total o parcial de las actuales.

supervega
Articulo muy interesante que nos aleja de las lecturas de la vorágine política.
MoñecoTeDrapo
#1 No niego el interés, pero la dependencia y el control de las rutas comerciales tradicionales y alternativas no es algo muy al margen de la vorágine política. Piensa en Groenlandia.
