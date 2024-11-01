Las armas de fuego y los soldados quedaron obsoletos: hoy las guerras se libran con computadoras, drones, misiles teledirigidos, virus cibernéticos, satélites-espía y armas biológicas. Santiago O’Donnell nos introduce en la geopolítica de las filtraciones: esas revelaciones que, viniendo de un funcionario poderoso, de un empresario estafado, de un empleado enojado, de un espía, un loco o un idealista, tienen el poder de hacer caer presidentes y poner en jaque a los Estados más poderosos.