La geografía mitológica de la antigua Grecia

Cuando leemos un mito, debemos pensar que muchos de los lugares en que trascurren las narraciones son inventados, por lo que su rastreo por el globo terráqueo es imposible. Los datos que nos acercan a su geolocalización suelen ser simbólicos o directamente elucubraciones, la cronología de las historias míticas nos hablan siempre de “tiempos muy lejanos” y estos episodios, casualmente, tienen lugar en “la región más alejada” o en el lugar más inaccesible o peligroso del mundo conocido o desconocido.