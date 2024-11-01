edición general
Geografía andalusí: la otra cara de la misma moneda (parte II) [Eng]

Si la geografía era griega en la Antigüedad, era árabe en la Edad Media. En aquella época, en el mundo islámico, se escribieron grandes tratados de geografía universal, escritos íntimamente ligados a la existencia de un imperio que se extendía desde el Indo hasta los Pirineos y abarcaba tres continentes. Este poderoso discurso geográfico, escrito en árabe, rehabilita el período medieval como un momento esencial en la constitución de la disciplina. Al-Idrīsī es el más conocido de los geógrafos de la Edad Media.

etiquetas: geografía , andalusi , al-andalus , edad media
2 comentarios
cocolisto #2 cocolisto
#1 Muy buena aportación. Precisamente tuve hace poco una pequeña polémica con respecto a la influencia árabe en España y como fueron estos los que recogieron el saber griego, la ciencia y los saberes en general que habían sido abandonados en la etapa oscura de occidente, y difundidos y extendidos por el mundo de su época.
