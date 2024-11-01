Geografía andalusí: la otra cara de la misma moneda (parte II) [Eng]  

Si la geografía era griega en la Antigüedad, era árabe en la Edad Media. En aquella época, en el mundo islámico, se escribieron grandes tratados de geografía universal, escritos íntimamente ligados a la existencia de un imperio que se extendía desde el Indo hasta los Pirineos y abarcaba tres continentes. Este poderoso discurso geográfico, escrito en árabe, rehabilita el período medieval como un momento esencial en la constitución de la disciplina. Al-Idrīsī es el más conocido de los geógrafos de la Edad Media.