Geoffrey Hinton, 'padrino' de la IA, alerta con su propia experiencia: "Mi exnovia usó ChatGPT para romper conmigo"

“Ella consiguió que ChatGPT me dijera lo rata que era”, comentó el investigador, quien añadió que el texto describía lo “horrible” de su actitud. Sin embargo, confesó que no le afectó en exceso: “No pensé que hubiera sido una rata, así que no me hizo sentir demasiado mal”.
| etiquetas: hinton , nobel , chatgpt , inteligencia artificial
Cometió el error de mandarme los pantallazos con sus prompts...
A pesar de la situación dramática me pude pegar unas risas
Geoffrey Hinton, padre de la IA, alerta a todo el mundo: "La gente no sabe lo que se viene" (Junio 2025)
www.meneame.net/story/geoffrey-hinton-padre-ia-alerta-todo-mundo-gente
Después de la muerte de Paquita, la novia tuvo que recurrir a ChatGpt.
youtu.be/9ry1uvwjbEE?si=xN5kFHZcICk3JGgE