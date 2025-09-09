edición general
Geoffrey Hinton, 'padrino' de la IA, alerta con su propia experiencia: "Mi exnovia usó ChatGPT para romper conmigo"

Geoffrey Hinton, 'padrino' de la IA, alerta con su propia experiencia: "Mi exnovia usó ChatGPT para romper conmigo"

“Ella consiguió que ChatGPT me dijera lo rata que era”, comentó el investigador, quien añadió que el texto describía lo “horrible” de su actitud. Sin embargo, confesó que no le afectó en exceso: “No pensé que hubiera sido una rata, así que no me hizo sentir demasiado mal”.

Tito_Keith #4 Tito_Keith
Mi ex también se metía al chatGPT para que le diera la razón. Entre que el CGPT está diseñado para darte a razón y que mentía como una cosasca salía que yo era el mismísimo Belcebú.
Cometió el error de mandarme los pantallazos con sus prompts...
A pesar de la situación dramática me pude pegar unas risas
cosmonauta #5 cosmonauta
No me extraña. El tipo es un cenizo.
senfet #1 senfet
Parece que el propio Hinton no sabía lo que se venía:

Geoffrey Hinton, padre de la IA, alerta a todo el mundo: "La gente no sabe lo que se viene" (Junio 2025)
www.meneame.net/story/geoffrey-hinton-padre-ia-alerta-todo-mundo-gente
JovenCarcamal #2 JovenCarcamal
@grok ¿qué edad tienen Geoffrey Hinton para tener novia? ¿es Geoffrey Hinton el papuchi de la IA en lugar del padrino?
senfet #3 senfet
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.

Después de la muerte de Paquita, la novia tuvo que recurrir a ChatGpt.

youtu.be/9ry1uvwjbEE?si=xN5kFHZcICk3JGgE
