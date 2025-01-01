·
3
meneos
48
clics
Geoffrey Hinton, desarrollador de la IA, avisa a todo el mundo: "La gente no sabe lo que se viene"
El "padrino de la IA", que trabajó en Google durante cerca de una década, ha advertido de los peligros de esta tecnología.
etiquetas
inteligencia artificial
peligros de la ia
geoffrey hinton
tecnología
tecnología
#2
TooBased
Para lo que no estamos preparados es para el cambio climático, así que a ver si la IA da alguna solución, porque lo que son los humanos, no parecen tener ninguna.
#1
koe
Seguramente igual que cuando se inventó la pólvora, la electricidad, la máquina de vapor, la energía atómica, etc, etc, etc
