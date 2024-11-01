Geoffrey Hinton advierte: la inteligencia artificial traerá desempleo masivo y pérdida de dignidad humana

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el futuro del empleo y en la vida de las personas sigue ganando intensidad. Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la IA y uno de los pioneros en el desarrollo de redes neuronales, ha lanzado una advertencia que está generando controversia: la combinación de IA y robótica podría provocar el mayor desempleo jamás visto, una concentración inédita de riqueza y una profunda crisis de dignidad humana.
Pongo un ejemplo : En usa ya no existe la clase media y la dignidad de nada sirve es inexistente si caes enfermo .
La IA lo que hará será mostrar las costuras del capitalismo y la inversión de poder económico con china , el bienestar y la dignidad del pueblo chino revelará que retos como el cambio climático no se pueden acometer con las democracias de mentira que tenemos .
La IA sin lugar a dudas , traerá un socialismo tecnológico a la tierra pasando primero por un periódico traumático en occidente .
Los cambios siempre son traumáticos si son tan radicales .
El dinero solo vale , si el pueblo le da valor ....los ricos no.