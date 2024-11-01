Geoffrey Hinton advierte: la inteligencia artificial traerá desempleo masivo y pérdida de dignidad humana

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el futuro del empleo y en la vida de las personas sigue ganando intensidad. Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la IA y uno de los pioneros en el desarrollo de redes neuronales, ha lanzado una advertencia que está generando controversia: la combinación de IA y robótica podría provocar el mayor desempleo jamás visto, una concentración inédita de riqueza y una profunda crisis de dignidad humana.