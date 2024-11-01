edición general
5 meneos
23 clics
Geoffrey Hinton advierte: la inteligencia artificial traerá desempleo masivo y pérdida de dignidad humana

Geoffrey Hinton advierte: la inteligencia artificial traerá desempleo masivo y pérdida de dignidad humana

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el futuro del empleo y en la vida de las personas sigue ganando intensidad. Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la IA y uno de los pioneros en el desarrollo de redes neuronales, ha lanzado una advertencia que está generando controversia: la combinación de IA y robótica podría provocar el mayor desempleo jamás visto, una concentración inédita de riqueza y una profunda crisis de dignidad humana.

| etiquetas: geoffrey hinton , inteligencia artificial , desempleo , dignidad humana , ia
4 1 0 K 51 tecnología
9 comentarios
4 1 0 K 51 tecnología
Blackat #9 Blackat
Traerá : Desde finales de los 80 vivimos así , con la destrucción de clases medias y la ausencia de dignidad .

Pongo un ejemplo : En usa ya no existe la clase media y la dignidad de nada sirve es inexistente si caes enfermo .

La IA lo que hará será mostrar las costuras del capitalismo y la inversión de poder económico con china , el bienestar y la dignidad del pueblo chino revelará que retos como el cambio climático no se pueden acometer con las democracias de mentira que tenemos .

La IA sin lugar a dudas , traerá un socialismo tecnológico a la tierra pasando primero por un periódico traumático en occidente .

Los cambios siempre son traumáticos si son tan radicales .

El dinero solo vale , si el pueblo le da valor ....los ricos no.
1 K 12
Battlestar #8 Battlestar
Depende en que trabajes supongo. Yo igual lo tengo jodido, pero esos señores habilidosos que te tienen que poner en la agenda para colocarte un calentador de agua (que menos mal que es verano aún gracias al cambio climático) nunca parece faltarles trabajo, y no creo que la AI aprenda a aflojar llaves de gas y a perforar azulejos sin romperlos en el futuro inmediato.
0 K 11
#2 PerritaPiloto
No sé bien quien es Geoffrey Hinton, pero seguro que también ha visto las propias imágenes generadas por IA que el propio Trump publica. Estoy plenamente de acuerdo en lo de la pérdida de dignidad humana.
0 K 9
LoboAsustado #6 LoboAsustado
Yo creo que ya tengo ocupación para la jubilación...seré el hombre que susurra a las maquinas.
0 K 9
Toranks #1 Toranks
Al revés. La dignidad humana aumentará al no tener que estar esclavizados a un trabajo para ser alguien en la vida.
0 K 9
Veelicus #3 Veelicus
#1 eso si esa riqueza generada se reparte, sino... elige la distopia.
2 K 39
Lyovin81 #4 Lyovin81
#3 Por eso el futuro será comunista (medios de producción socializados) o no habrá futuro. No hace falta ser un genio para ver a qué converge la situación.
2 K 22
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Como internet o el efecto 2000
0 K 8
#7 veratus_62d669b4227f8
Llegado el momento en que no nos quede nada salvo la miseria que miedo podemos tener ?
0 K 7

menéame