edición general
9 meneos
58 clics
¿Por qué la gente viaja con Ryanair si da un pésimo servicio?

¿Por qué la gente viaja con Ryanair si da un pésimo servicio?

Cómo es posible que Ryanair, pese a su imagen, pese a su conducta, sea hoy por hoy la primera aerolínea de España. Más, que sea la que más crece. Más, la que más crece en Europa. Incluso cómo puede ser que algunas de sus rivales vayan perdiendo terreno si al final cobran menos y tratan mejor al viajero.

| etiquetas: ryanair , viajero , trato , servicio
8 1 0 K 92 actualidad
24 comentarios
8 1 0 K 92 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Selection
Porque somos pobres, así resumidamente.
14 K 151
#9 Sacapuntas *
#1 Y porque la dignidad como seres humanos consumidores con derechos ni está ni se la espera. :troll:
3 K 44
#10 mancebador
#1 Si eres pobre no entiendo como te pillas aviones por muy baratos que sean ?(
1 K 26
Agrss #16 Agrss
#1 Yo no me considero pobre y años atrás he podido visitar casi toda Europa gracias a Ryan Air. Ahora viajo menos por los niños, pero los precios, sumando lo que necesito actualmente,en la mayoría de las veces, es más caro. A finales de mes voy a Paris con Iberia
0 K 6
sotillo #20 sotillo
#16 ¿Has encontrado un chollo, cuenta?
0 K 11
Agrss #23 Agrss
#20 No, no es chollo, pero me salía bastante más barato con Iberia que con Ryan Air o Vueling. 150 euros ida y vuelta Madrid - Paris con equipaje de mano y una maleta de 23 kg
1 K 22
powernergia #18 powernergia
#1 Ya en la entradilla dicen que otras aerolíneas más baratas están perdiendo terreno.
0 K 11
sotillo #19 sotillo
#1 Soy pobre y no vuelo con esos ni muerto, me cambio de destino o me busco otro sitio donde ir, lo que pasa es que ha crecido tanto lo del quiero y no puedo que la gente se cree que si no viajas como el resto se es menos
0 K 11
Chinchorro #3 Chinchorro
Porque los pobres también tienen derecho a pasar un finde en Londres.
2 K 34
sotillo #21 sotillo
#3 Si no te da para un vuelo decente ya me dirás lo que vas a hacer en Londres
1 K 27
Chinchorro #22 Chinchorro
#21 Darte una vuelta, hacerte ocho fotos para instagram y volverte para la hora de cenar.
1 K 26
bronco1890 #6 bronco1890
Porque es posible volar a Dublín por 29.95. Siempre claro que cumplas las normas al pie de la letra y tengas flexibilidad horaria, si tú maleta pasa de las dimensiones o vas sin tarjeta de embarque date por jodido.
Cuando tengo que viajar a una hora determinada o con maleta a veces me sale más barato con Iberia, cuestión de mirar y comparar.
1 K 30
Moixa #5 Moixa
Porque a mi no me importa viajar con una maleta pequeña y hacer el check in si es barato. Tiene más espacio para piernas que vueling y me resulta más cómoda la t2
1 K 18
Top_Banana #7 Top_Banana *
Hombre... Cuando sus billetes valen casi la mitad que el resto...

El otro día miraba billetes para Canarias y era literalmente la mitad.
0 K 18
#4 Abril_2025 *
Porque cuando compramos un vuelo decidimos por horarios, fechas y precios. A la mayoría la empresa que sea nos importa poco.

Si es la que más vuelos opera es porque es la que tiene mejores horarios o mejores precios.
1 K 17
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Porque es barata, porque te lleva de punto A a punto B
Porque la mayoría de las aerolíneas en vuelos cortos en Europa ofrecen casi el mismo servicio, a no ser que una botellita de agua gratis o un sándwich con queso rancio sean pluses..
1 K 17
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
para posturear con los viajes de dos dias pero luego eh que malos son los turistas cuando vienen a la mia ciudad haciendo lo mismo :troll:
1 K 16
Priorat #24 Priorat
Y ni siquiera sale más barato, esto es lo sorprendente.
0 K 14
#12 Alcalino
Porque solo hay que soportar ese mal servicio apenas dos horas.
0 K 10
#15 hrundil
Porque es la única aerolínea que conecta la ciudad dónde vivo con la ciudad dónde vive mi familia. Es el único vuelo directo. Mis otras opciones sería pagar el triple y hacer escala en Madrid o Londres.
0 K 9
#14 solojavi
Desconozco si todavía da ese servicio, pero hace años en Valladolid era la única aerolínea que viajaba a Londres. Supongo que aunque también compitan con otras aerolíneas seguirán dando ese tipo de servicios "exclusivos" donde acaparan todo el posible mercado.
0 K 7
#17 sliana
En mi caso porque es la única que cubre la ruta
0 K 7
#13 Cntrl
Porque ese maltrato es a unos pocos que no vuelven a volar con ellos y se dedican a hacer mala publicidad pese a reconocer que su maleta no cumplía por medio centímetro, al resto no se les maltrata
0 K 7

menéame