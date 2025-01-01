¿Por qué la gente viaja con Ryanair si da un pésimo servicio?

Cómo es posible que Ryanair, pese a su imagen, pese a su conducta, sea hoy por hoy la primera aerolínea de España. Más, que sea la que más crece. Más, la que más crece en Europa. Incluso cómo puede ser que algunas de sus rivales vayan perdiendo terreno si al final cobran menos y tratan mejor al viajero.
seres humanosconsumidores con derechos ni está ni se la espera.
Cuando tengo que viajar a una hora determinada o con maleta a veces me sale más barato con Iberia, cuestión de mirar y comparar.
El otro día miraba billetes para Canarias y era literalmente la mitad.
Si es la que más vuelos opera es porque es la que tiene mejores horarios o mejores precios.
Porque la mayoría de las aerolíneas en vuelos cortos en Europa ofrecen casi el mismo servicio, a no ser que una botellita de agua gratis o un sándwich con queso rancio sean pluses..