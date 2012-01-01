·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9855
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
4274
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
4307
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
4697
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
6363
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
más votadas
503
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
558
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
356
Subí un vídeo denunciando la ludopatía online: Youtube me lo eliminó
382
Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
590
De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
618
clics
"La gente se piensa que tengo 45 años pero tengo 82" [ENG]
La abuela de 82 años, Vera DiLeo, dirige un negocio de ropa vintage y ha causado sensación al haber revelado su edad. Refiere que para mantenerse joven hay que lavarse la cara con agua fría.
|
etiquetas
:
vera dileo
,
edad
5
1
3
K
29
ocio
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
3
K
29
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Postmeteo
Hombre 42....
Si presumiera de 60, a lo mejor cuela
8
K
66
#2
Torrezzno
45 en cada pata
1
K
23
#1
antesdarle
La gente piensa que tiene 45 años pero de cotizados
2
K
19
#5
lonnegan
45 años? Tal vez en el año 2005
1
K
19
#10
valandildeandunie
45 años cotizados querrá decir.
0
K
17
#11
victorjba
Hombre, si no levantas la vista de cierto sitio igual cuela...
0
K
14
#6
Connect
Hoy en día con los filtros tanto en foto como en vídeo, ya no te puedes creer nada. De todas maneras llegar bien a la vejez no tiene secretos garantizados. Puedes hacerlo muy bien pero tener una enfermedad
Al final llegar bien depende de tener una vida sana, pero también de una buena genética y sobre todo que no te ataque un parkinson, un alzheimer, diabetes de mas de tipo 2, no tener tiroidismo, demencia senil, que no te caigas fortuitamente y te rompas una cadera, no sufrir un infarto,…
» ver todo el comentario
0
K
13
#7
phillipe
meneo solo por la gracia de los comentarios
0
K
10
#8
johel
*
Tiene hijos de 45 años.
Tiene 45 +20 años
45 de profesional en lo suyo.
45 cotizados.
0
K
10
#4
Pejeta
Pues yo le echaba 120
0
K
7
#9
Oestrimnio
Piensas que tiene 45 después de la cuarta o quinta copa.
Eso si, lleva los 82 años mejor que el 99.9% de los humanos.
0
K
7
#12
drocab2012
La gente que no ve bien pq yo pienso que tienes mas de 65...
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si presumiera de 60, a lo mejor cuela
Al final llegar bien depende de tener una vida sana, pero también de una buena genética y sobre todo que no te ataque un parkinson, un alzheimer, diabetes de mas de tipo 2, no tener tiroidismo, demencia senil, que no te caigas fortuitamente y te rompas una cadera, no sufrir un infarto,… » ver todo el comentario
Tiene 45 +20 años
45 de profesional en lo suyo.
45 cotizados.
Eso si, lleva los 82 años mejor que el 99.9% de los humanos.