edición general
6 meneos
618 clics

"La gente se piensa que tengo 45 años pero tengo 82" [ENG]  

La abuela de 82 años, Vera DiLeo, dirige un negocio de ropa vintage y ha causado sensación al haber revelado su edad. Refiere que para mantenerse joven hay que lavarse la cara con agua fría.

| etiquetas: vera dileo , edad
5 1 3 K 29 ocio
12 comentarios
5 1 3 K 29 ocio
Comentarios destacados:    
Postmeteo #3 Postmeteo
Hombre 42....
Si presumiera de 60, a lo mejor cuela
8 K 66
Torrezzno #2 Torrezzno
45 en cada pata
1 K 23
antesdarle #1 antesdarle
La gente piensa que tiene 45 años pero de cotizados
2 K 19
lonnegan #5 lonnegan
45 años? Tal vez en el año 2005
1 K 19
valandildeandunie #10 valandildeandunie
45 años cotizados querrá decir.
0 K 17
victorjba #11 victorjba
Hombre, si no levantas la vista de cierto sitio igual cuela...
0 K 14
Connect #6 Connect
Hoy en día con los filtros tanto en foto como en vídeo, ya no te puedes creer nada. De todas maneras llegar bien a la vejez no tiene secretos garantizados. Puedes hacerlo muy bien pero tener una enfermedad

Al final llegar bien depende de tener una vida sana, pero también de una buena genética y sobre todo que no te ataque un parkinson, un alzheimer, diabetes de mas de tipo 2, no tener tiroidismo, demencia senil, que no te caigas fortuitamente y te rompas una cadera, no sufrir un infarto,…   » ver todo el comentario
0 K 13
phillipe #7 phillipe
meneo solo por la gracia de los comentarios
0 K 10
johel #8 johel *
Tiene hijos de 45 años.
Tiene 45 +20 años
45 de profesional en lo suyo.
45 cotizados.
0 K 10
Pejeta #4 Pejeta
Pues yo le echaba 120
0 K 7
Oestrimnio #9 Oestrimnio
Piensas que tiene 45 después de la cuarta o quinta copa.

Eso si, lleva los 82 años mejor que el 99.9% de los humanos.
0 K 7
drocab2012 #12 drocab2012
La gente que no ve bien pq yo pienso que tienes mas de 65...
0 K 6

menéame