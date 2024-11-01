edición general
La gente no quiere leer, quiere haber leído

Una reflexión sobre la lectura lenta, la dificultad y el placer de apropiarse de lo que leemos en tiempos de metas, desafíos y consumo. Vivimos en un tiempo acelerado y obsesionado con la velocidad. Plataformas que nos prometen escuchar audiolibros y podcasts a velocidad aumentada. Series pensadas para ser maratoneadas. Contenidos diseñados para no detenernos nunca. Todo parece empujarnos hacia adelante, como si quedarse un poco atrás nos volviera torpes e improductivos. En los medios y las redes sociales esa misma lógica se replica y amplifica

2 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Se instala una narrativa donde la eficiencia y el rendimiento son valores incuestionables, celebrados a través de titulares que buscan tanto la admiración como la polémica. Como el influencer español que leyó 140 libros el año pasado y fue centro de elogios y ataques; el niño argentino que leyó 650 libros en ocho meses y se volvió noticia. No son casos aislados, sino síntomas de una época que mide todo en cifras.
#2 Y_digo_yo
Mi hija preadolescente me dio una lección cuando le di la turra con posibles carreras profesionales: "Papá, lo que yo quiero es tener dinero, no ganar dinero".
