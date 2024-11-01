·
Gente de papel [eng]
Poesia recitada del rapero Harry Baker sobre la gente de papel en TED
|
etiquetas
:
harry baker
,
paper people
,
ted
2
0
1
K
21
cultura
1 comentarios
#1
Torrezzno
Aqui os dejo el poema:
I like people.
I’d like some paper people.
They’d be purple paper people.
Maybe pop-up purple paper people.
Proper pop-up purple paper people.
“How do you prop up pop-up purple paper people?”
I hear you cry. Well I …
I’d probably prop up proper pop-up purple paper people
With a proper pop-up purple people paperclip,
But I’d pre-prepare appropriate adhesives as alternatives,
A cheeky pack of Blu Tack just in case the paper slipped.
Because I
…
» ver todo el comentario
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
