Gente de papel [eng]

Poesia recitada del rapero Harry Baker sobre la gente de papel en TED

Torrezzno
Aqui os dejo el poema:

I like people.



I’d like some paper people.

They’d be purple paper people.

Maybe pop-up purple paper people.

Proper pop-up purple paper people.



“How do you prop up pop-up purple paper people?”

I hear you cry. Well I …



I’d probably prop up proper pop-up purple paper people

With a proper pop-up purple people paperclip,

But I’d pre-prepare appropriate adhesives as alternatives,

A cheeky pack of Blu Tack just in case the paper slipped.



Because I

