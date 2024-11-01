La gente cree que sabe lo que es la guerra. Esto es lo que aprendí en siete años en el frente de Ucrania [EN]

Las películas y las noticias nos muestran tanques, soldados, explosiones y lágrimas. Pero más allá de eso, hay una integración del horror y lo cotidiano, mientras quienes han optado por quedarse se aferran a la mayor normalidad posible.
| etiquetas: guerra , ucrania
No me importaria cambiar el estilo de vida actual de los gazaties con el de los alemanes
O el de los yemenies con el de los ezpañistanies.
Lo de volver de vez en cuando a la casa destrozada cerca del frente, solo para arreglar el jardín y lo que queda, me ha dado que pensar.
En Ucrania puede ocurrir que un frente parezca parado y en calma durante días, pero hay otros conflictos donde el frente es intenso, con artillería continua y bombardeos