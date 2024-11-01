edición general
La gente cree que sabe lo que es la guerra. Esto es lo que aprendí en siete años en el frente de Ucrania [EN]

Las películas y las noticias nos muestran tanques, soldados, explosiones y lágrimas. Pero más allá de eso, hay una integración del horror y lo cotidiano, mientras quienes han optado por quedarse se aferran a la mayor normalidad posible.

azathothruna
Esto es lo que financia el bloque colonizador desde la 2GM, (los sovieticos tambien, pero en menor medida)
No me importaria cambiar el estilo de vida actual de los gazaties con el de los alemanes
O el de los yemenies con el de los ezpañistanies.
trixk4
La puta guerra, dónde no hay héroes sino casas, familias y personas rotas. Y hay que seguir adelante.

Lo de volver de vez en cuando a la casa destrozada cerca del frente, solo para arreglar el jardín y lo que queda, me ha dado que pensar. :-/
alcama
También es cierto que hay muchos tipos de guerra y muchas situaciones diferentes a lo largo de una guerra.
En Ucrania puede ocurrir que un frente parezca parado y en calma durante días, pero hay otros conflictos donde el frente es intenso, con artillería continua y bombardeos
