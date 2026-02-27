edición general
Génova no da por perdida la investidura de Guardiola en Extremadura: "Cuatro días en política dan mucho de sí"

A tan sólo cinco días de la primera votación de investidura en el Parlamento de Extremadura, en que la presidenta en funciones, María Guardiola, intentará repetir en el cargo, la dirección nacional del PP se niega a bajar los brazos, porque "cuatro días en política dan mucho de sí". Así lo ha verbalizado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la Cámara Alta en la que evitó dar detalles concretos sobre la negociación con Vox, que públicamente apuesta por votar contra la candidata del PP.

josde #4 josde
En cuatro días, bajada de bragas del PP y a formar con Vox gobierno dándole todo lo que quiera.
Milmariposas #3 Milmariposas
Apuesto mi muñón izquierdo que antes de junio habrá de nuevo elecciones en Extremadura. Al tiempo.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
¡Si hay que comer pollas se comen!
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Vox va a hacer lo que quiera y el PP va a tragar. Esto aquí y en las próximas generales.
sotillo #2 sotillo
Menos mal que la inmensa mayoría extremeña ya está por encima de la clase media y no va a sufrir las consecuencias y se han librado de ecologistas y comunistas
#1 albx
Lo más probable es que VOX siga la misma estrategia que usó el PP, adelantar las elecciones para sacar más escaños.
