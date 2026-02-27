Génova no da por perdida la investidura de Guardiola en Extremadura: "Cuatro días en política dan mucho de sí"

A tan sólo cinco días de la primera votación de investidura en el Parlamento de Extremadura, en que la presidenta en funciones, María Guardiola, intentará repetir en el cargo, la dirección nacional del PP se niega a bajar los brazos, porque "cuatro días en política dan mucho de sí". Así lo ha verbalizado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la Cámara Alta en la que evitó dar detalles concretos sobre la negociación con Vox, que públicamente apuesta por votar contra la candidata del PP.