edición general
3 meneos
14 clics

La Generalitat prohíbe las 'compras especulativas' de viviendas con el aplauso del Gobierno, que invita a las demás comunidades a aplicar "normas que funcionan"

Generalitat y Comuns acuerdan proposición de ley contra la compra especulativa en 271 zonas tensionadas. Grandes tenedores (≥5 inmuebles) solo podrán comprar para residencia habitual en 12 meses (+6 prórroga). Pequeños propietarios: solo para uso propio, familiar o alquiler con límite de renta. Edificios completos permitidos solo para alquiler social. Herencias y rehabilitaciones, condicionadas. Aplaudida por el Ministerio. inquilinos la ven “descafeinada”, promotores y propietarios la tildan de inconstitucional y perjudicial para la oferta.

| etiquetas: cataluña , propiedad privada , limitar
3 0 1 K 15 politica
13 comentarios
3 0 1 K 15 politica
#10 Suleiman
#7 Pues no hace falta que vuelvas, quédate en el paraíso liberal.. Te lo agradecemos y tu seras mas feliz.
1 K 20
Findeton #12 Findeton
#10 Vuelvo cuando me sale de los mismísimos, que además así hago vuelos transatlánticos y así contamino un poco más.
0 K 9
#13 Suleiman
#12 Interesante, te pasas todo el dia rajando, pero quieres volver... Patético. A mi si algo no me gusta no vuelvo, he vivido varios años fuera y se de lo que hablo.
0 K 13
#4 Suleiman
"con el aplauso del gobierno". Me encanta que les joda... el puto inmundo.
0 K 13
Findeton #9 Findeton
#4 Pues los precios te van a encantar mucho más aun.
0 K 9
Findeton #11 Findeton
#6 ¿Exactamente cómo califica esto como spam? Eso es para el uso de una misma fuente/web para muchos envíos, lo cual no es el caso.
0 K 9
obmultimedia #2 obmultimedia
Ahora que casi no hay viviendas para comprar, es un brindis al sol.
1 K 10
powernergia #3 powernergia
#2 "La compraventa de viviendas se dispara un 11,5% en 2025 y marca su mayor cifra en 18 años"
0 K 11
Findeton #8 Findeton
#3 Las mismas casas cambian de mano, no es que haya muchas más. Recordemos lo que dice el INE: 100k nuevas viviendas al año, 250k nuevas familias al año (más de 500k personas).
0 K 9
Findeton #1 Findeton
Cada vez más cerca a la ley cubana donde se prohibe tener más que tu casa y la de vacaciones.
1 K 8
#5 Suleiman
#1 Pero tu no vivías en panamá? Ahí te puedes comprar las que te de la gana.
0 K 13
Findeton #7 Findeton
#5 Soy exiliado económico, me gustaría poder volver a un país que no sea una ruina socialista.
0 K 9

menéame