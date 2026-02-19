La Generalitat prohíbe las 'compras especulativas' de viviendas con el aplauso del Gobierno, que invita a las demás comunidades a aplicar "normas que funcionan"

Generalitat y Comuns acuerdan proposición de ley contra la compra especulativa en 271 zonas tensionadas. Grandes tenedores (≥5 inmuebles) solo podrán comprar para residencia habitual en 12 meses (+6 prórroga). Pequeños propietarios: solo para uso propio, familiar o alquiler con límite de renta. Edificios completos permitidos solo para alquiler social. Herencias y rehabilitaciones, condicionadas. Aplaudida por el Ministerio. inquilinos la ven “descafeinada”, promotores y propietarios la tildan de inconstitucional y perjudicial para la oferta.