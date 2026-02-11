La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Cataluña

La infraestructura llevaba cinco años paralizada porque faltaba completar trámites administrativos y certificar su seguridad. Cinco años han pasado desde que se dieran definitivamente por acabadas las obras de construcción de la presa de L'Albagés, en Les Garrigues, una infraestructura que se encargará de recoger las aguas sobrantes del canal Segarra-Garrigues para suministrar, a su vez, riego alrededor de 1.000 hectáreas de cultivos y agua de boca a una veintena de localidades del entorno.