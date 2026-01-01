Un general romano adelantado a su tiempo: así era la “inteligencia militar” de Escipión el Africano en Hispania

...Analizan en detalle cómo Publio Cornelio Escipión, el futuro vencedor de Aníbal, empleó una red de información estratégica durante su campaña en Hispania (209-206 a.C.), un factor clave que explica sus victorias contra los cartagineses. El ejemplo más brillante de esta gestión de la información fue la conquista de Qart Hadast, la Cartagena púnica. Polibio describe con precisión cómo Escipión pasó el invierno anterior recabando información desde su base en Tarragona. No se limitó a datos militares; buscó un conocimiento integral de la plaza.
| etiquetas: escipión el africano , hispania , inteligencia militar